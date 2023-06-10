Karşıyaka Belediyesi’nin yaz tiyatro kursu kayıtları başladı

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda kurslar, 3 Temmuz’da başlayacak. Kurs kapsamında çeşitli yaş gruplarına yönelik temel oyunculuk üzerine eğitimler verilecek.

Kurslar hakkında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Tiyatro kültürlerin, değerlerin en güzel anlatım şeklidir. Tiyatro; insandır, doğadır, yaşamın ta kendisidir. Tiyatroya ilgi duyan tüm geçlerimizi Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda sahne tozu yutmaya bekliyoruz” dedi.





“TİYATRO KÜLTÜRLERİN, DEĞERLERİN EN GÜZEL ANLATIM ŞEKLİDİR”

Karşıyaka’nın kültür ve sanat kenti olduğunu vurgulayan ve Karşıyaka’da aktif bir kent yaşamına katkı sunmayı önemsediklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, şöyle devam etti:

“Tiyatro kültürlerin, değerlerin en güzel anlatım şeklidir. Karşıyaka’mızda çocuklarımızın sanattan uzak kalmaması için çalışıyor, açtığımız tiyatro kurslarıyla kendini daha iyi ifade edebilen, olaylara farklı açılardan yaklaşabilen, düşüncesini özgürce ve doğru şekilde aktarabilen nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Tiyatro, insandır, doğadır, yaşamın ta kendisidir. Sanatın ve sanatçılarımızın hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye’ye elbet ulaşacağız. Gelecek kuşaklarımız, sanatla topluma ışık olacaklar. Karşıyaka Belediyesi olarak sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve daha birçok alanda yerel yönetimler düzeyinde kurslar, etkinlikler ve festivaller düzenliyoruz. Amacımız gündelik hayatın dışında Karşıyakalıların kendi ilgi duyduğu alanlarda da aktif olmasını sağlamak. Özellikle gençlere yönelik kurslarımızın onlara farklı bakış açısı kattığına inanıyoruz. Sanatın her dalının büyük ilgi ile takip edildiği Karşıyaka’mızda her zaman sanatın ve sanatçılarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tiyatroya ilgi duyan tüm geçlerimizi Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda sahne tozu yutmaya bekliyoruz.”

4 GÜN 3 FARKLI YAŞ GRUBU

Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde yapılacak kursta, yaş kriterine göre oluşturulan çalışma grupları haftanın 4 günü 3 saatlik çalışmalar gerçekleştirecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 10.00-13.00 saatleri arasında 10-14 yaş grubu, 14.00 – 17.00 saatleri arasında 15-24 yaş grubu, 19.00 – 22.00 saatleri arasında ise 25-45 yaş grubuna yönelik eğitimler yapılacak.

SEÇMELER 2 GÜN SÜRECEK

16 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru alacak olan kurslar için seçmeler ise 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde saat 10.00’dan itibaren Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde yapılacak. Dersler, 3 Temmuz – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanacak.