Karşıyaka büyük hedef için kenetlendi: Tüm imkanlar seferber ediliyor

Bu sezon kulüpte aylardır yaşadığı mali ve idari sıkıntılara rağmen futbolda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta koruduğu iddialı kadrosuyla zirve yarışından kopmayan Karşıyaka, takımı 7 yıl sonra 2'nci Lig'e taşımak için seferberlik ilan etti.

Grupta son 6 maçtır bileği bükülmeyen, teknik direktör Ahmet Yıldırım göreve geldikten sonra ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf, tüm konsantrasyonunu takımı 2'nci Lig'e çıkarmaya verecek.

Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede son gün kulübün kayyuma kalmaması için görev alan yönetim, sezon sonuna kadar kongre yapmayı rafa kaldırdı. Yeşil-kırmızılı yönetim sezon sonuna kadar her şartta görevde kalacak. Karşıyaka, ara transfer döneminde ise transfer yasağını açmayıp, mevcut kadroyu düzenli ödemelerle motive etme kararı aldı.

PRİMLER BAŞKANDAN, FİKSTÜR AVANTAJLI

Başkan İlker Ergüllü, ikinci yarıda Kırşehirspor galibiyetinin ardından Bulvarspor ve Artvin Hopaspor önündeki iki galibiyetin daha primlerini üstlenirken, paralar bu hafta içinde yatırılıp oyunculara moral aşılanacak. Başkan Ergüllü takıma kalan primlerde sıkıntı yaşanmayacağı sözü verirken, yönetim normal sezonun kalan 11 maçı için de camiadan prim desteği almak için havuz oluşturmaya çalışıyor.

Lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde olmasına rağmen Play-Off'ta direkt grup finali oynayacak olan ve ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, fikstür avantajına da sahip olacak. Artvin Hopaspor'u geçen hafta ağırlayan Karşıyaka, kış şartlarında deplasmana gitmeyip önündeki 3 önemli maçı daha İzmir'de oynayacak.

Bu hafta cumartesi günü Bornova 1877'ye konuk olacak olan Kaf-Kaf, ardından Kuşadasıspor ve önemli rakiplerinden Düzcespor'u üst üste ağırlayacak. Kaf-Kaf'ın önünde biri otobüsle gidilecek sadece 4 deplasmanı kaldı.