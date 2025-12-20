Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında dibinde yer alan ve zor günler geçiren Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda Bahçeşehir'i konuk etti.İlk periyot 21-21 biterken, müsabakan ilk yarısı 40-40 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir 61-45 ile farkı 16 sayıya kadar çıkarsa da son bölüme 56-63’lük skorla girildi. Büyük heyecana sahne olan final periyodunda Karşıyaka iki kez öne geçmesine rağmen Bahçeşehir Koleji Williams’ın bitime 8 saniye kala basket faulden bulduğu sayılarla öne geçti. Karşıyaka’nın son hücumundan Moody ile iki iki hücum fırsatını harcayınca serbest atışta hata yapmayan Bahçeşehir sahadan 74-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla konuk takım 10. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 10. yenilgisini aldı.
Karşıyaka fırsat tepti, İzmir Marşı'nı Bahçeşehir söyledi
Haberi Paylaş
Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka son topa götürdüğü karşılaşmada Bahçeşehir'e 74-71 yenildi.
Kaynak: Spor Servisi
Etiketler