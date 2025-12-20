Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında dibinde yer alan ve zor günler geçiren Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda Bahçeşehir'i konuk etti.İlk periyot 21-21 biterken, müsabakan ilk yarısı 40-40 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir 61-45 ile farkı 16 sayıya kadar çıkarsa da son bölüme 56-63’lük skorla girildi. Büyük heyecana sahne olan final periyodunda Karşıyaka iki kez öne geçmesine rağmen Bahçeşehir Koleji Williams’ın bitime 8 saniye kala basket faulden bulduğu sayılarla öne geçti. Karşıyaka’nın son hücumundan Moody ile iki iki hücum fırsatını harcayınca serbest atışta hata yapmayan Bahçeşehir sahadan 74-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla konuk takım 10. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 10. yenilgisini aldı.