Karşıyaka genç oyuncu ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İHA
Karşıyaka genç oyuncu ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen oyuncusu ile sözleşme imzaladı. İzmir ekibi, 2006 doğumlu forvet oyuncusu Ercan Kulaç ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kulaç’la 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takım kadrosunda yer olan genç forvetimiz Ercan Kulaç ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. 2006 doğumlu futbolcumuzun imza törenine Altyapı Yönetim Kurulu üyemiz Hamit Erol ve Sportif Direktörümüz Ahmet Aktepe katıldı" ifadeleri kullanıldı.

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