Karşıyaka, İzmir derbisinde galibiyeti son saniyede kaçırdı

Basktetbol Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyetin ardından İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a konuk olan Karşıyaka, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

Son haftalardaki kötü gidişin ardından galibiyete çok ihtiyacı olan Petkimspor önünde skor 27 kez el değiştirirken, Karşıyaka son saniyede Webb'in yakın mesafeden atışı kaçırmasıyla 83-82'lik mağlubiyete razı oldu. Karşıyaka'nın yıldız oyun kurucusu McCollum, sosyal medya hesabından maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, son saniyelerde hakemlerin rakibin 5 saniye ihlalini kaçırdıklarını dile getirdi.

RUSSELL KARDEŞLER RAKİP OLDU

Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçında İzmir'in Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisinde forma giyen Russell kardeşler rakip oldu. Ev sahibi Petkimspor'da DeWayne Russell derbide 22 sayı, 6 asistle maçın en skoreri oldu. Karşıyaka'da görev yapan küçük kardeş Fatts Russell ise 15 sayı, 6 asistle görev yaptı. İki kardeş karşılaşma öncesi parkede hatıra fotoğrafı da çektirdi. Russell kardeşler maç programları çakışmadığında birbirlerini iç saha karşılaşmalarında yalnız bırakmayıp saha kenarından destek oluyor.