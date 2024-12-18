Karşıyaka krizden çıkmak için yardım kampanyası düzenliyor

İzmir’in en köklü temsilcisi Karşıyaka’da gözler 24 Aralık Salı günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken başkanlığa aday bulamayan kulüpte kurtuluş kampanyası başlatıldı. 3 Aralık'ta yapılan kongre de aday çıkmayan kulüp yönetimsiz durumda kalırken camia kaynak arayışına girdi.

Karşıyaka Spor Kulübü'ne gönül verenlerin kurduğu 1912 Karşıyaka Derneği, kulübe gelir sağlamak için harekete geçti. Yeşil-kırmızılı kulübe, katkı sağlamak için 1912 Karşıyaka Derneği, İzmir Valiliği onaylı kampanya başlatmak için kolları sıvadı. 1912 Karşıyaka Derneği, maddi destek kampanyasını 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü'nde kulüp binasında yapacağı toplantı ile duyuracağı bildirildi.

1912 Karşıyaka Derneği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Kaf Sin Kaf Âşıkları; Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan her zaman olduğu gibi yine Karşıyakalıların fedakârlığı ve elbirliği ile çıkacağı konusunda inancımız tamdır. Bir yandan idari olarak Başkan ve Yönetim Kurulumuzun oluşması için Karşıyaka sevdalıları çabalarken, diğer yandan Kulübümüzün maddi olarak da darboğazları aşması elbirliği ile olacaktır.

Bu nedenle 1912 Karşıyaka Derneği olarak siz değerli Karşıyakalıları bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz. Valilik izni ile başlayacak bağış kampanyamızda toplanan destek Kulübümüzün ihtiyaçlarının karşılanması için harcanacaktır. KSK Genel Kurul Üyelerimiz, Karşıyaka Belediyemiz, KSK Divan Kurulumuz, KSK Danışma Kurulumuz, Önceki Başkan ve Yönetim Kurullarımızda görev yapan ve kendisini KAF SİN KAF lı olarak tanımlayan herkesin, tüm Karşıyakalıların elbirliği ile yürüteceğimiz bu kampanya hakkında hep birlikte açıklamamız 19.12.2024 Perşembe “19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü”nde saat 11:00’de Kulüp binamızda olacaktır. Konuyu Saygılarımızla bilgilerinize sunarız. 1912 Karşıyaka Derneği Yeşildir Kırmızıdır Kulübünün Aşığıdır.”