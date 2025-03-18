Karşıyaka potada ateş hattına girdi

Basketbol Süper Ligi'nde kadrosundaki 6'sı yabancı 7 as oyuncusu kulüpte bu sezon yaşanan mali sorunlar yüzünden ayrıldıktan sonra üst üste 10 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın düşme hattıyla arasında yalnız 2 galibiyet fark kaldı.

Her hafta ayrı sıkıntılarla boğuşan, FIBA'nın transfer ve lisans yasaklarını aşmaya çalışırken, oyunculara da maaş ödemesi yapmak için sürekli zamanla yarışan Karşıyaka, 53 yıldır yer alıp en köklü kulüplerinden olduğu ligde uçurumun kenarına geldi.

Aralık ayından beri kazanamayan, 2025'te yüzü hiç gülmeyen İzmir temsilcisi sezonun son 9 maçına ligin başında yakaladığı seriyle 8 galibiyetle girdi. Son 5 haftada 4 galibiyet alan, üst üste 3 maçını kazanan düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in ise 6 galibiyeti var. Bu hafta pazar günü 4 galibiyetle son sıradaki Yalovaspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka bu maçı da kaybederse iyice korkulu rüya görmeye başlayacak.