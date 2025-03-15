Karşıyaka potada farklı kazandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Karşıyaka potada farklı kazandı

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 104-81 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Onvo Büyükçekmece Basketbol İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka rakibi Büyükçekmece Basketbol'u 104-81 skorla devirdi.

KARŞIYAKA 104 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 81

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Karşıyaka: Thomas Akyazılı 7, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz 1, Roberto Gallinat 22, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Ergi Tırpancı 14, Austin Hollins 13, Hakan Sayılı 5, Efe Yılmaz, Emin Eminoğlu, Yalın Yıldız 3

Başantrenör: Sinan Aksoylar

Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 23, Anthony Starks 27, Nikola Rebic, Evan Bruinsma 16, Emircan Koşut 2, Martynas Sajus 7, Yesukan Onar 1, Jermaine Love-Roberts 18, Ata Kahraman, Murat Göktaş, Arda Berk Kaya, Rade Zagorac

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 39-17 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 57-45 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

3. Periyot: 71-67 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Büyükçekmece Basketbol)
Diskalifiye: Roberto Gallinat, Mert Celep (28.37) (Karşıyaka), Martynas Sajus (28.37) (Büyükçekmece Basketbol)

aw413184-03.jpg

Son Haberler
Kasımpaşa, Alanyaspor'u puansız gönderiyor
Kasımpaşa, Alanyaspor'u puansız gönderiyor
Karşıyaka potada farklı kazandı
Karşıyaka potada farklı kazandı
Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil arasında büyük gerilim!
Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil arasında büyük gerilim!
Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı. Marteniçkasını çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan Yaren Leylek paylaşımı. Marteniçkasını çıkardı
Mourinho Rangers soyunma odasına tebriğe gitti!
Mourinho Rangers soyunma odasına tebriğe gitti!