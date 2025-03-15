Karşıyaka potada farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Onvo Büyükçekmece Basketbol İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşıyaka rakibi Büyükçekmece Basketbol'u 104-81 skorla devirdi.
KARŞIYAKA 104 BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 81
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök
Karşıyaka: Thomas Akyazılı 7, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz 1, Roberto Gallinat 22, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Ergi Tırpancı 14, Austin Hollins 13, Hakan Sayılı 5, Efe Yılmaz, Emin Eminoğlu, Yalın Yıldız 3
Başantrenör: Sinan Aksoylar
Büyükçekmece Basketbol: Yannick Franke 23, Anthony Starks 27, Nikola Rebic, Evan Bruinsma 16, Emircan Koşut 2, Martynas Sajus 7, Yesukan Onar 1, Jermaine Love-Roberts 18, Ata Kahraman, Murat Göktaş, Arda Berk Kaya, Rade Zagorac
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 39-17 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 57-45 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
3. Periyot: 71-67 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
5 faulle çıkan: Emircan Koşut (Büyükçekmece Basketbol)
Diskalifiye: Roberto Gallinat, Mert Celep (28.37) (Karşıyaka), Martynas Sajus (28.37) (Büyükçekmece Basketbol)