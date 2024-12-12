Karşıyaka potada ve futbolda krizde. Oyuncularını kaybedebilir

Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 7 galibiyetle zirve yarışında olup, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ise Play-In oynamayı garantilemesine rağmen bu sezon önce ana sponsorunu, ardından yönetimini kaybedince mali sıkıntılarını aşamayan Karşıyaka, 3 oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

FIBA, kulübün geçmişten gelen 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı borcu taksiti ödenmediği için yabancılardan Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarını askıya alırken, yeşil-kırmızılılar cuma gününe kadar süre talep etti. Ödeme yarın yapılamazsa bu 3 basketbolcu takımda forma giyemeyip serbest kalacak. Yönetim istifa ettikten sonra geçen ay takımın dağılma tehlikesini son anda kaynak toplayıp savuşturan Karşıyaka, 25 Aralık'a kadar basketbol takımına maaş ödeyemezse yine oyuncularını kaybetme tehlikesi yaşayacak.

FUTBOL TAKIMINDA 3 OYUNCU İHTRAR ÇEKTİ

Öte yandan TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla sezon başında oturduğu liderlik koltuğundan uzaklaşan Karşıyaka'da 3 oyuncu Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar yolladı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi üzerine devam eden istifalarla yönetimi düşüp, olağanüstü kongrede aday bulamayınca başkansız kalan Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral, yaşanan sıkıntılı süreçte ödenmeyen peşinat taksitleri nedeniyle ihtar çekti.

Lider Bursaspor'la cumartesi günü oynayacağı deplasman maçının ardından devre arasına girecek yeşil-kırmızılılarda 3 tecrübeli isim 1 aylık süreçte alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı elde edecek. Karşıyaka'da Sefa'yla birlikte kadroda geçen sezondan beri yer alan kaptanlardan Cenk Ahmet'e Silifke Belediyespor maçının ardından Onur Akbay'la birlikte devre arasına kadar izin verilmişti.