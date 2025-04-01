Karşıyaka potada zorlu viraja giriyor: Küme düşme potasındaki rakipleriyle karşılaşacak

Kaynak: DHA
Karşıyaka potada zorlu viraja giriyor: Küme düşme potasındaki rakipleriyle karşılaşacak

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka zorlu viraja giriyor. Küme düşme potasından kurtulmak isteyen İzmir ekibi zorlu maçlara çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçlık mağlubiyet serisine yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetiminde, 4 yeni yabancısıyla birden sahaya çıktığı Bursaspor randevusuyla son veren Karşıyaka, önündeki 3 haftada hayati öneme sahip karşılaşmalara çıkacak

Ligde bitime 7 maç kala 9 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf, kendisi gibi düşme korkusu yaşayan Darüşşafaka (D), Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket'le (D) üst üste karşılaşacak. Darüşşafaka ve Manisa ligde 7'şer galibiyetle düşme hattında puan puana durumdayken, 1 maçı eksik Petkim'in ise 8 galibiyeti var.

Ligde alt sıralarda yer alan takımların aldıkları galibiyetlerle küme düşmeme barajı yükselirken Kaf-Kaf'ın en az 1 veya 2 galibiyete daha ihtiyacı bulunuyor. Karşıyaka bu maçları kazanırsa 1968'de küme düşüp, 1974'ten beri 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'de son haftalarda kabus görmeyecek. Yeşil-kırmızılı ekibin sezon başında kurduğu takımdan 7 as oyuncu ayrıldıktan sonra 4 yeni yabancıyla güçlendirdiği kadrosuyla seri yakalaması halinde Play-In oynama ihtimali de bulunuyor.

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