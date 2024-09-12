Karşıyaka şampiyon

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'na katılım gösterdi.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, rakibini 83-78 mağlup etti. İkinci maçta da Galatasaray ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-71'lik skorla geçmeyi başardı.

Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 takımdan oluşan turnuvayı liderlikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.