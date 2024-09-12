Karşıyaka şampiyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karşıyaka şampiyon

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon Karşıyaka oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'na katılım gösterdi.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, rakibini 83-78 mağlup etti. İkinci maçta da Galatasaray ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-71'lik skorla geçmeyi başardı.

Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 takımdan oluşan turnuvayı liderlikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

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