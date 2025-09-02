Karşıyaka transfer tahtasını açtı!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezonun ilk maçında pazar günü Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı.

Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi bazıları yıllar önce takımda forma giyen eski oyuncularına kesinleşmiş borçlarını ödeyen Karşıyaka'da yönetim son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener'in toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapattı.

Transfer tahtasını açan Kaf-Kaf tepeden tırnağa yeniden oluşturduğu kadrodaki oyunculara lisans çıkaracak.



