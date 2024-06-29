Karşıyaka transfere doymuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Karşıyaka transfere doymuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2 sezondur Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Jerry Boutsiele'yi kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonda da Ufuk Sarıca ile yola devam etme kararı alan Pınar Karşıyaka dün Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı transfer ettiğini duyurmuştu.

İzmir ekibi; uzun rotasyonu için önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji’nden ayrılan Jerry Boutsiele ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

AS Monaco kariyerinin ardından 2022 yazında Bahçeşehir Kolejine imza atan 31 yaşındaki pivot, son iki sezondur Basketbol Süper Ligi’nin öne çıkan pivotları arasında bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji formasıyla geçen sezon 31 maçta görev yapan Jerry Boutsiele, 13.6 sayı, 8.7 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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