KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Yayın Tarihi:
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|SIRA
NO
|VERGİ NUMARASI
|TC KİMLİK NO
|ADI SOYADI/UNVANI
|DÖNEMİ
|VERGİ NEV’İ
|VERGİ MİKTARI
|CEZA NEV’İ
|CEZA MİKTARI
|ADRES
|1
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|08/2018-08/2018
|15
|1.105.200,00
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|2
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|09/2018-09/2018
|15
|1.278.000,00
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|3
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|10/2018-10/2018
|15
|1.566.006,91
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|4
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|12/2018-12/2018
|15
|1.360.131,66
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|5
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|01/2018-12/2018
|10
|14.398.038,51
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|6
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|07/2018-09/2018
|3080
|2.079.868,03
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|7
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|01/2018-03/2018
|3080
|1.156.763,26
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|8
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|04/2018-06/2018
|3080
|1.546.631,57
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|9
|2990007341
|26533924712
|Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti
|01/2018-12/2018
|3080
|1.598.090,04
|Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
|Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01938970