KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

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KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

SIRA
NO		VERGİ NUMARASITC KİMLİK NOADI SOYADI/UNVANIDÖNEMİVERGİ NEV’İVERGİ MİKTARICEZA NEV’İCEZA MİKTARIADRES
1299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti08/2018-08/2018151.105.200,00Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
2299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti09/2018-09/2018151.278.000,00Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
3299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti10/2018-10/2018151.566.006,91Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
4299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti12/2018-12/2018151.360.131,66Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
5299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti01/2018-12/20181014.398.038,51Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
6299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti07/2018-09/201830802.079.868,03Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
7299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti01/2018-03/201830801.156.763,26Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
8299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti04/2018-06/201830801.546.631,57Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
9299000734126533924712Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti01/2018-12/201830801.598.090,04Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01938970