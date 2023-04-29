Karşıyaka’da ayaküstü lezzet şöleni

ANKA'da yer alan haberde, etkinliğin ilk gününde yetişkinler için makarna ve pizza atölyeleri ile 9-12 yaş için kurabiye atölyesi düzenlenirken, günün devamında üç ayrı özel söyleşi gerçekleştirildi. Yüksel Ünal ve Vehbi Moğol’un “İki Karşıyakalı Söyleşiyor-Neşeli Sokaklar”, Osman Serim’in “Osmanlı’da Kahve ve Seyyar Kahve Satıcıları” ile Gonca Tokuz ve Nejat Yentürk’ün “Anadolu’nun Üç Halkası: Kahke, Simit, Gevrek” başlıklı söyleşileri ilgiyle izlendi. Günün finalinde ise Agora Minör konuklara unutulmaz bir konser verdi.



EĞLENCE DOLU HAFTA SONU

Şölenin ikinci günü olan 29 Nisan Cumartesi, “Gökçe Yıldızer ile Bold Fit Party” etkinliğiyle başlayıp, 5-9 yaş için pankek atölyesi, 12-17 yaş için trüf çikolata atölyesi ve yetişkinlere yönelik makarna atölyesi ile sürecek. “Kabuğu Kırmak” başlıklı belgesel gösteriminin ardından Barış İnce ve Nejat Yentürk söyleşisi yapılacak. Berkant Atılgan konseri ile de eğlence dolu bir akşam yaşanacak.



30 Nisan Pazar gününe ise “Yoganın Bestesi ile Sabah Yogası” etkinliği ile zinde bir başlangıç yapılacak. Yine kurabiye, pizza, pankek atölyeleri, RC (uzaktan kumandalı) araç gösterisi, RC tekne gösterisi ve Yüksel Ünal ile bilgi yarışması ile renklenecek olan final gününde, Seda Genç ve Tangör Tan “Sokakta Yemek Kültürümüz” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Üç günlük lezzet şöleni, Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın sunacağı müzik ziyafetiyle son bulacak.



“Karşıyaka Ayaküstü Lezzet Günleri 2” hakkında, Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da detaylı bilgiye ulaşılabilecek.