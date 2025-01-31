Karşıyaka'da bir ayrılık daha!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karşıyaka'da bir ayrılık daha!

Karşıyaka Basketbol, ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi İzmir temsilcisi Karşıyaka’da daha önce ekonomik problemlerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrılmıştı.

MCDERMOTT İLE YOLLAR AYRILDI

İzmir ekibinde şimdi de ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. McDermott, Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta 21.4 dakika sahada kalmış ve 6.3 sayı üretmişti.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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