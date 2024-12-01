Karşıyaka’da galibiyet serisi devam ediyor

Basketbol Süper Ligi ve Avrupa’da Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki çok iddialı kadrosuyla zirve mücadelesi vermesine rağmen sezon başında 26 yıllık isim sponsorunun ayrılması, ardından yönetimin dağılıp olağanüstü kongrede aday çıkmamasıyla sarsılan Karşıyaka hafta içinde yaşanan maaş krizini aştı, Bursaspor’u deplasmanda 76-70 yenip 4’te 4 yaptı. Kaf-Kaf’ta yaşanan yönetim ve mali belirsizlikte 25 Kasım’da ödenmesi gereken maaşlarını alamayan 7 oyuncu kulübe ihtar çekip hafta boyunca antrenmanlara çıkmadı.

Oyunculara 5 gün içinde ödeme yapmazsa takımın dağılması riskiyle karşı karşıya kalan, FIBA’ya da 90 bin dolar transfer yasağı taksitini ödeyemezse lisansların iptal edilmesi tehlikesi yaşayan Karşıyaka’da camianın önemli isimleri devreye girip el birliğiyle acil 25 milyon TL kaynak yaratarak potaya can suyu verdi.

Takım ve teknik kadronun maaşları ile FIBA ödemesi Bursa deplasmanı öncesi cuma günü öğleden sonra yatırılırken, ödeme yapılmasıyla yola çıkan Kaf-Kaf dün Bursaspor önünde yalnız ilk periyotta tutuk kaldıktan sonra açılıp rakibini yenmeyi başardı. Ligde krizlerin gölgesinde art arda 4’üncü galibiyetini alan Karşıyaka 8 maçta 6 galibiyete ulaştı. Karşıyaka’da oyuncular kasım ayı başında da antrenman boykotu yapmış ardından takımın ödemeleri Yaşar Ailesi’nin desteğiyle yapılmıştı.