Karşıyaka’da geleneksel çiçek festivali başladı

ANKA'da yer alan haberde, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğindeki törene, CHP İzmir Milletvekili Adayları Salih Uzun ve Nurşen Balcı, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bayındır, Ödemiş ve Karşıyaka’dan yaklaşık 60 çiçek üreticisinin stant açtığı festivalde; çiçek çeşitleri, bahçe bitkileri, meyve ve ağaç fidanlarının yanı sıra bahçe malzemeleri, saksı, çiçek ilacı, toprak ve gübre gibi ürünler de satışa sunuldu. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’nin stadında halka çiçek ve bitki yetiştirme konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Kent A.Ş. standında da aperatif yiyecek ve içecek satışı yapılmaya başlandı.

“ÇİÇEK GİBİ KARŞIYAKA”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, festivalin açılışını yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Bir Karşıyaka geleneğine dönüşen, her yıl aynı coşkuyla paylaştığımız Çiçek Festivalimiz 20 yaşında. Bu güzel ve anlamlı etkinlik, birçok değeri simgeliyor. Çiçek Festivalimiz, her şeyden önce doğaya saygımızı, sevgimizi, teşekkürümüzü simgeliyor. Bu eşsiz buluşma, kışın sonu bahardır sözünü kanıtlıyor ve biz her yıl umudun, sevincin, aşkın dile geldiği çiçeklerle Karşıyaka’nın farkını kanıtlıyoruz. İklim krizinin, çevre felaketlerinin ve hepimizi derinden yaralayan doğal afetlerin yıkım ve tehdidi altında yaşarken, Çiçek Festivali gibi buluşmaların hepimize anımsatması gereken şeyler var. Doğa bunca nimeti ve güzelliği hesapsız ve önyargısız biçimde bize sunarken, insanoğlunun aklı, bilimi, duyarlılığı ve sorumluluklarını unutması, akıldan ve bilimden uzaklaşması, iki günlük çıkarlar uğruna doğayla inatlaşması, bunlardan yalnızca bir kaçıdır. Bu unutkanlık canlarımızı bizden koparıyor, kaynaklarımızı tüketiyor, yaşam zincirini zedeleyip, bireysel ve toplumsal kalitemizi olumsuz yönde etkiliyor. Hepsinden önemlisi, çocuklarımızı, gençlerimizi ve yeryüzünün geleceğini düşünerek davranmamızı örseliyor. Festivalimizin, doğanın ve insan emeğinin ürünü olan her çiçeğin, bizlere bunları anımsatmasını diliyorum. Çiçek Festivalimiz, 'Çiçek Gibi Karşıyaka' idealimizi ve çalışmalarımızı tazeleyip güçlendirirken, üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltıyor, daha ekonomik hale getiriyor, hepsinden önemlisi bir arada yaşamanın, ortak duyarlıklarda buluşmanın erdemini gösteriyor. Karşıyaka, bu konudaki duyarlığını her fırsatta gösteren, en güzel balkon ve bahçe yarışmasından atalık tohumlar üstüne yaptığı çalışmalarla zenginleştiren, güneş tarlalarından doğaya ve çevreye duyarlı akıllı binalara uzanan eylemlilikle her gün yeni adımlar atan bir yeryüzü cennetidir. Örnek olmayı, rol model kimliğimizle esin ve cesaret vermeyi kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Üreticilerimizin emeklerini saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı veren her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, dostlukla, belediye başkanınız olmanın onuruyla selamlıyor, en içten dileklerimi sunuyorum. Kışın sonu bahardır ve o günler çok yakındır. Yaşasın Çiçek Festivalimiz, yaşasın Karşıyaka’mız.”

“BİZE GÜZEL GÜNLERİ ANLATIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Adayı Nurşen Balcı ise Çiçek Festivali’nin baharı getirdiğini dile getirerek, “20 yıldır düzenlenen bu festival için öncelikle Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Çiçek Festivali aynı zamanda Mart’ı, baharı, güzel günleri bize anlatmakta. Gelecek güzel günlerin çok yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok az bir süre kaldı, seçimlere giderek yaklaşmaktayız. Biz istiyoruz ki her yer İzmir gibi, Karşıyaka gibi olsun. Ben inanıyorum böyle olacağına. Hep birlikte baharı getireceğiz” diye konuştu.

“KIŞI BİTİRİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Adayı Salih Uzun ise Çiçek Festivali’nin önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “Gerçekten Karşıyakalılara, Karşıyakalı olmanın onurunu gururunu yaşatıyorsunuz, Karşıyakalılar adına sizlere teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi kışın sonu bahardır, kışı bitiyoruz. Bu çiçek festivali ile birlikte baharın geldiğinin habercisi olarak bu günü yaşıyoruz. Bu festival ve bu bahar kutlamamız bir prova. Asıl kışı, ülkemizin yaşadığı başka bir kışı 14 Mayıs’ta bitireceğiz, asıl baharı inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte yaşayacağız. Biz burada bunu başaracağız, ben bunu görüyorum. Bütün seçim çalışmalarında İzmir’de işlerin daha iyiye gittiğini görüyorum, önceki seçimlere göre de çok daha iyiyiz” dedi.