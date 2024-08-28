Karşıyaka'da hayal kırıklığı

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyaka’da hedef şampiyonluk.

Bu doğrultuda şimdiye kadar 10 transfer yapan İzmir ekibi taraftarlardan gelen haberle yıkıldı.

İç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak olan Karşıyaka kombine bilet satışlarında istediğini bulamadı.

31 Temmuz’da satışa sokulan kombinelerde bu zamana kadar sadece 300 biletin satıldığı öğrenildi.

Karşıyaka’da maraton tribün 1250 TL, numaralı alt 2500 TL, VIP A/C 6000 TL, VIP B 10000 TL’den satışa sunuldu