Karşıyaka’da ikinci el eşyalar yeniden hayat buluyor

Pazarda stant açan Karşıyakalılar kullanılabilir durumdaki eşyalarını satarak kazanç elde ederken, alışveriş yapan yurttaşlar da eksiklerini uygun fiyatlarla tamamlama şansı buluyor.

Pazarın büyük rağbet gördüğünü belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay “Hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağlayan 2. el kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

TEZGAHLARDA YOK YOK

“Evde tutma, hayat ver” sloganıyla düzenlenen Karşıyaka 2. El Pazarı, Haziran ayında da Bostanlı Pazar Yeri’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kurulan stantlarda ikinci el giysi, oyuncak, kadın-erkek aksesuarları, antika eşyalar, orijinal kitap, kaset, dergi gibi ürünler ile elektrikli ve elektronik aletler satışa sunuldu. Gün boyu devam eden pazar, Karşıyakalıların yanı sıra İzmir’in diğer ilçelerinde yaşayan yurttaşlardan da ilgi gördü. Tezgâhları süsleyen ürünlerin büyük kısmı alıcı bulurken, satışlar hem tezgah kuran vatandaşları hem de ziyaretçileri memnun etti.

KEYİFLİ BULUŞMA

Özellikle gençlerden rağbet gören pazarın ziyaretçilerinden Arda İşçi “Arkadaşlarımla birlikte pazara bir uğrayalım dedik. İyi ki gelmişiz, çok güzel bir ortam var. Her ihtiyaç karşılanabiliyor. Satış yapan insanlar güler yüzlü ve iyi niyetli. Çocukken büyüklerimizin evlerinde olan ürünleri de burada görebiliyoruz, çok keyifli. Belediye Başkanımıza ve pazarın düzenlenmesinde emeği geçen personele çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“HEM SATIYOR HEM ALIYORUZ”

Satış yapan vatandaşlardan Cemal Duran da “2. El Pazarı çok güzel bir uygulama. Satışlarımız oldukça iyi. Bir yandan satış yaparken bir yandan da ihtiyaçlarımızı satın alma fırsatımız oluyor. Ayrıca yeni insanlarla tanışıp sosyalleşme imkânı buluyoruz. Bize ücretsiz şekilde stant açıp satış yapma imkanı sunan Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İSRAFLA MÜCADELEYE KATKI

Pazara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şunları kaydetti:

“Kentimizde ikinci el kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Karşıyakalıların evlerinde atıl duran eşyalarını yeniden kullanıma sunarak hem ekonomik fayda, hem de tasarruf sağlıyoruz. Satıcı kullanılmış eşyasından ekonomik fayda sağlarken, alıcı ise ihtiyacını daha uygun fiyatla karşılamış oluyor. Tasarruf ederken, tasarruf ediyoruz. Çok değerli olan kaynaklarımızı daha az tüketiyor, doğaya katkı sunuyoruz. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve kendi müdavimlerini yaratan ‘2. El Pazarı’ buluşmalarımız ile farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”