Karşıyaka’da imza krizi aşıldı, yönetim tescillendi

İzmir’in köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede son anda göreve gelerek kulübün kayyuma kalmasının önleyen yeni yönetim, 2.5 haftalık yetki krizini aştı. Yöneticilerin adli sicil kayıtlarını alıp İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne onaylatan yeşil-kırmızılılar yönetimi tescilletti. Karşıyaka yönetimi pazartesi günü noterden imza yetkisi çıkartacak. İmza yetkili yöneticiler yeni spor yasasıyla kulübün kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutulurken, Kaf-Kaf'ta imza yetkilerinin kimde olacağı ise henüz belirlenmedi.

ERGÜLLÜ DEVAM DEDİ

Karşıyaka'da kayyum tehlikesinin önüne geçmek için kongrede son anda yeniden görev almayı kabul eden Başkan İlker Ergüllü'nün kulübün içinde olduğu kritik süreçte istifa etme düşüncesini rafa kaldırdığı öğrenildi. Kongrede yeniden seçilir seçilmez basketbol takımının geciken maaş ödemeleri nedeniyle köşeye sıkışan, paralar son anda ödenmesine rağmen takımın dağılması, üzerine güncel vergi borcu yüzünden kendisi dahil yöneticilere ödeme talimatı gelmesi, basket ve futbola acil kaynak gerekmesi gibi sıkıntılar arasında görevi bırakma noktasına gelen İlker Ergüllü, kararından vazgeçti.

Hafta içinde futbol takımıyla da tesislerde toplantı yapan Ergüllü'nün öncelikle kulübe sponsor bulup sezon sonuna kadar sorunları çözmeyi hedeflediği belirtildi. Önceki yönetimi istifalarla düşen İlker Ergüllü'nün yaklaşık 1 yıl başkanlık yaptığı Karşıyaka'dan 61 milyon TL takipli alacağı bulunuyor. Karşıyaka'da camia ise Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu'nun davetiyle 22 Ocak'ta şirketleşmeyi görüşmek için toplanacak.