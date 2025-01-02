Karşıyaka’da kadro dışı kalan kaptanlara af çıktı

Kaynak: DHA
Karşıyaka’da kadro dışı kalan kaptanlara af çıktı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir ekibinde kadro dışı bırakılan kaptanlar Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay affedildi. İki oyuncu kadroya döndü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısına evinde hazırlanan Karşıyaka'da kadro dışı kalan takım kaptanları Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay affedildi. Yeşil-kırmızılılarda 1 Aralık'taki Silifke Belediyespor karşılaşmasının ardından devre arasına kadar izin verilerek ilk yarının son iki maçında forma giymeyen iki tecrübeli futbolcu takıma döndü. Karşıyaka'nın en tecrübeli iki isminden sağ kanat oyuncusu Cenk Ahmet ilk yarıda tamamı 11'de 13 maçta forma giyip 2 gol atmıştı. Defansta yedek kalan Onur ise 4 maçta görev yaptı.

Karşıyaka Sportif Direktörü Ahmek Akteke, "Kaptanlarımız ilk antrenmanda takımla beraber olacaklar" dedi. Karşıyaka'nın can damarının futbol olduğunun altını çizen Akteke, "Şampiyonluğa olan hasrete bu sezon son vereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle başaracağız" diye konuştu. Ara transfer döneminde Cenk Ahmet dahil 4 futbolcunun Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği, Çağatay, Hakan Barış gibi bazı futbolcuların da kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle ayrılmak istedikleri Karşıyaka'da yeni yıl öncesi Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in katkısıyla teknik heyet ve personele maaş ödenirken, takım da ödeme bekliyor. Kaf-Kaf'ın kulübe destek kampanyası da sürüyor.

Son Haberler
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi