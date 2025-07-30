Efsane kulüpte kaos! Kayyum hamlesi boşa gitti, Kongre sil baştan

Genel kurulla ilgili önemli hatalar yapıldığı, bu yüzden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kongrenin tekrar yapılması konusunda yeşil-kırmızılı kulübün uyarıldığı bildirildi. Divan başkanlığını Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Eski AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, KSK Divan Başkanı Atakan Karakaplan ve Avukat Vehbi Moğul’un yaptığı geçen ayki seçimde kulübün kayyuma kalmaması için Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim açık oylamayla göreve gelmişti.

Yönetim uzun zamandır imza yetkisi almak için onay bekliyordu ancak yönetim kurulunda yer alan bir üyenin adli sicil kaydında sorun yaşanması nedeniyle yönetim imza yetkisi alamadı. Yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurula giderek yeni yönetimini belirlemesi gerektiği bildirildi. Karşıyaka'da imza yetkisinin halen eski Başkan İlker Ergüllü'de olduğu bildirildi. Genel kuruldaki tek sorunun bu olmadığı belirtildi. Seçim tutanaklarında olağan genel kurul yazıldığı ancak mali ve seçimli olağanüstü genel kurul yapıldığı için bunun da önemli bir sorun teşkil edildiği ifade edildi. Hataların 29 Mayıs'ta İlker Ergüllü'nün ibra edildiği kongrede başladığı kaydedildi. Yapılacak yeni kongrede İlker Ergüllü'nün ibrası da tekrar oylanacak.

TOLGA ÜNLÜ İMZAYI ATTI

Karşıyaka dış transferde 10'uncu imzayı tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ünlü'ye attırdı. Geçen sezon Beykoz Anadolu Spor'da forma giyen 35 yaşındaki gurbetçi futbolcu Konyaspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Altay, Şanlıurfaspor kulüplerinde de oynadı. Süper Lig'de 83, 1'inci Lig'de 203, 2'nci Lig'de 24 maça çıkan Tolga, ilk kez 3'üncü Lig'de top koşturacak. Deneyimli futbolcu sağ bek olarak da görev yapıyor. Transferle ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten, "Sahadaki deneyimi, liderliği ve disipliniyle öne çıkan Tolga Ünlü'ye Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" denild