Karşıyaka’da kriz bitmiyor. Basketbolcular FIBA ile ihtar çekti

Karşıyaka'nın içinde bulunduğu mali ve idari olarak kritik süreçte son anda ateşten gömleği giyerek kulübün kayyuma kalmasını önleyen yeni yönetim, basketbol ve futbol takımlarına acil kaynak yaratmak için zamanla yarışıyor.



Sponsorsuz kalan kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolda takıma maaş ödemesi, FIBA'ya da transfer yasağı ödemesi gereken Karşıyaka, yönetimin güçlükle bulunabildiği olağanüstü kongrenin hemen ardından maaşların son günü olan 25 Aralık'ta ödemeyi yapamadı.



Bu sezon maaşlar geciktiği için daha önce 2 kez antrenman boykotu yapan, 9 Kasım'daki Büyükçekmece deplasmanına çıkmama resti çeken, serbest kalmak için kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken oyuncular, yine aynı yolu seçti.



Ligde fikstürde zirve yarışındaki rakipleri Anadolu Efes, Fenerbahçe, Türk Telekom ve Tofaş'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabında Yunan ekibi Promitheas'la üst üste karşılaşacağı kritik haftalarda olan yeşil-kırmızılılarda basketbol takımı yine İstanbul'da pazar günü oynanacak Anadolu Efes deplasmanına çıkmama resti çekti.



Bazı yabancı oyuncular da maaşları ödenmediği için yine tek taraflı serbest kalma talebiyle FIBA kanalıyla ihtar çekti.



Takımın dağılmaması ve FIBA'nın geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine lisansları iptal etmemesi için 25 milyon TL kaynak arayan yönetim ödeme yapamazsa ihtar çeken oyuncular 5 iş günü içinde serbest kalacak.



Hem ligde hem Avrupa'da zirve yarışındaki basket takımı ay sonu dağılacak.



2 SPONSORLA GÖRÜŞME VAR



Karşıyaka sıkıntılarını aşmak için basketbol takımına mutlaka sponsor bulmak zorunda kalırken, Başkan İlker Ergüllü ve basketbolu yönetecek eski başkanlardan Mutlu Altuğ yarın iki farklı firmayla masaya oturacak.



Altuğ kongre öncesinde basketbola önemli bir sponsor bulduğunu açıklamıştı. Karşıyaka daha önce camianın önemli isimlerinin mali katkısı ve Yaşar Ailesi'nin desteğiyle basketbol takımına maaş ödemelerini ve transfer yasağı taksidini yatırarak krizlerin önüne geçmişti.



Yeşil-kırmızılılarda yönetim cuma günü görev dağılımını da yapacak.