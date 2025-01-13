Karşıyaka’da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona eriyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı temsilcisi Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona eriyor. Yeşil-kırmızılılarda 19 Ocak'ta Kırşehir FK deplasmanında oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi haber vermeden tesislerden ayrılıp memleketi Trabzon'a dönen Reşit Akçay, yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi.

Akçay'ın sözleşmesinde kendisi ayrılırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödemesi maddesi bulunurken, Karşıyaka tecrübeli teknik adamın antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirecek. Görüşmelere başlayan İzmir temsilcisi, Akçay'la yollarını resmi olarak ayırdıktan sonra teknik direktörünü açıklayacak. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Karşıyaka sezonun ilk yarısında ilk 8 haftayı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider geçip, ardından kulübün içinde bulunduğu durumda yaşadığı düşüşle devreyi 28 puanla üçüncü bitirmişti.