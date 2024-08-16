Karşıyaka'da orman yangını: Alevler 10 katlı apartmana sıçradı

Yangın, Yamanlar mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın şiddetiyle alevler yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangın, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir sitedeki 10 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri tahliye edildi

Apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, vatandaşlar bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız devam ediyor.