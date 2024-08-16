Karşıyaka'da orman yangını: Alevler 10 katlı apartmana sıçradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karşıyaka'da orman yangını: Alevler 10 katlı apartmana sıçradı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 10 katlı bir apartmanın çatısına sıçradı ve yaklaşık 26 saattir devam ediyor.

Yangın, Yamanlar mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın şiddetiyle alevler yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangın, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir sitedeki 10 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri tahliye edildi

Apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, vatandaşlar bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız devam ediyor.

aw269009-01.jpg

aw269009-02.jpg

aw269009-03.jpg

aw269009-04.jpg

Son Haberler
Nasıl bir ‘Deha’ izleyeceğiz? Yazarlar
Nasıl bir ‘Deha’ izleyeceğiz?
Konut alma zamanı geliyor mu? Yazarlar
Konut alma zamanı geliyor mu?
Sendikalar kimden yana? Yazarlar
Sendikalar kimden yana?
Asla ayakta alkışlamam Yazarlar
Asla ayakta alkışlamam
Fazla mesai zorunlu tutulabilir mi? Yazarlar
Fazla mesai zorunlu tutulabilir mi?
Mustafa Nermi, Yahudiler, Türkçe Yazarlar
Mustafa Nermi, Yahudiler, Türkçe
Kerküklü kardeşlerimiz ne olacak Sayın Fidan? Yazarlar
Kerküklü kardeşlerimiz ne olacak Sayın Fidan?