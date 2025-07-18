Karşıyaka'da özel çocuklara toplu tören

Karşıyaka Belediyesi, dezavantajlı ailelerin çocukları için “Toplu Sünnet Şöleni” düzenledi. Cordelion Taypark Tesisleri’ndeki şölende sünnet kıyafetlerini giyip doyasıya eğlenen 60 çocuk, aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Muhteşem coşkuya ortak olan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Çocuklarımızın büyüme yolculuğunda özel bir adımı simgeleyen sünnet törenimizde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Biz Karşıyaka’da çok büyük bir aileyiz ve daima dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Taypark Tesisleri’nde düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” ile ilçede yaşayan dezavantajlı ailelerin ve çocuklarının yüzünü güldürdü. Başkan Yıldız Ünsal’ın da eşi Altan Ünsal ile birlikte katıldığı şölende 60 çocuk sünnet ettirildi, yemek ikramı yapıldı ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Örnekköy, İnönü, Zübeyde Hanım, Şemikler ve Cumhuriyet mahallelerinden alınan aileler, alana yerleştikten sonra çocuklar oyun parkurunda gönüllerince eğlendi. Survivor parkuru, sihir gösterisi, Alp Abi’nin stand-up performansı ve yüz boyama etkinlikleri organizasyona ayrı bir renk kattı. Karşıyaka Belediye Orkestrası'nın sunduğu müzik dinletisiyle ve oyun havalarıyla coşku zirveye çıktı, küçük büyük herkes gönlünce eğlendi. Ailelerin ve çocukların düğün sevinci yaşadığı buluşma, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

“DAYANIŞMAMIZIN SİMGESİ”

Sünnet çocuklarına cesaret belgesi ve hediye takdim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bugün burada, çocuklarımızın büyüme yolculuğunda özel bir adımı simgeleyen toplu sünnet törenimizde bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz. Bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, cesaretiniz ve bu güne kattığınız neşeyle hepimizi gururlandırdınız. Kıymetli aileler, evlatlarınıza gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sizlere minnettarız. Karşıyaka Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu tören sadece bir gelenek değil, aynı zamanda dayanışmamızın simgesidir. Hep birlikte daha güçlü bir Karşıyaka'yı inşa edeceğimize inanıyorum. Tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.