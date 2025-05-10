Karşıyaka’da tek hedef galibiyet

Kaynak: İHA
Karşıyaka’da tek hedef galibiyet

Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında yarın Türk Telekom ile iç sahada karşı karşıya gelecek olan Karşıyaka, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, yarın Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

İLK MAÇI KARŞIYAKA KAYBETTİ

Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 1 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet 17 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. Konuk ekip Türk Telekom ise 12 galibiyet 16 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek düşme hattının hemen üzerinden uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan müsabakayı Karşıyaka 95-73’lük skorla kaybetti. Bu zorlu karşılaşmayı Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

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