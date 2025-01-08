Karşıyaka’da yaprak dökümü devam ediyor

Kaynak: İHA
Karşıyaka’da yaprak dökümü devam ediyor

Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan Karşıyaka’da yaprak dökümü devam ediyor. Sezona flaş bir giriş yapan basketbol takımında 2 oyuncu daha yol ayrımına girdi. Baş Antrenör Ufuk Sarıca’nın krize nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılıklar devam ediyor. Sponsor bulamayan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren yeşil-kırmızılılar, ilk olarak Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele gibi 4 yabancı oyuncusunu kaybetti. Daha sonra ödemeler için kaynak oluşturamayan İzmir ekibinde son olarak kaptan Kenan Sipahi de takımdan ayrıldı. Böylece şu ana kadar ayrılan oyuncu sayısı 5'e çıktı.

Karşıyaka Basketbol'da takımdaki sorunların daha da büyüdüğü ifade edilirken, Hakan Sayılı'nın da ayrılmak istediği öğrenildi. Sayılı'nın şu anda birkaç Süper Lig ekibiyle görüşme halinde olduğu dile getirildi.

En önemli oyuncularını kaybeden Başantrenör Ufuk Sarıca'nın ise nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniliyor. Sarıca'nın kısa bir süre içerisinde yönetimin bir şeyler yapmasının gerektiğini ifade etmişti.

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