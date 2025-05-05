Karşıyaka'da yol ayrımı

Kaynak: İHA
Karşıyaka'da yol ayrımı

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

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