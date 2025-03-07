Karşıyaka’daki krize başkan el koydu

Kaynak: DHA
Karşıyaka’daki krize başkan el koydu

Sezon başından bu yana krizlerle boğuşan Karşıyaka’da sular bir türlü durulmuyor. Son olarak yönetimde üst üste meydana gelen istifalar sonrası Başkan İlker Ergüllü el koyarak krize çözümü için çalışmalara başladı.

Sezon başından beri mali ve idari krizlerle sarsılmasına rağmen futbolda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da yönetimdeki üst üste istifalarla başlayan kaosa Başkan İlker Ergüllü el koydu. 24 Aralık'taki son olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması amacıyla oluşturulan yönetimde mali destek bulunamadığı için Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve toplam 7 yönetici ile denetleme ile sicil kurullarından 7 kişi istifa ederken, Ergüllü sorumluluk alacak. Toplama bir liste olan yönetimi çatırdayan İlker Ergüllü'nün istifa eden Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, futbolcu ve teknik heyetle toplantı yapacağı öğrenildi.

Kadın voleybol takımının Alanya'da oynayıp adını finallere yazdırdığı yarı final maçlarından dönen İlker Ergüllü, ayağının tozuyla yaşanan kaosu sonlandırmak için harekete geçecek. Yalnız bırakılmalarına tepki gösteren Gültekin'i kararından dönmeye iknaya çalışacak İlker Ergüllü'nün geçen hafta idman boykotu yapan futbolcuların da kafalarının sadece bir üst lige konsantre olması için bir formül düşündüğü öğrenildi. Başkan Ergüllü'nün futbolculara mevcut hak edişlerini sezon sonunda ödenme garantisi teklifi vereceği öğrenildi. Ergüllü, futbolculara hak edişler konusunda bizzat kendisinin garantör olacağını açıklayacak. Ergüllü'nün üst lige çıkma mücadelesi veren takıma da kaynak bulduğu zaman prim dağıtacağının sözünü vermeyi planladığı bildirildi.

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