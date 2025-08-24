Karşıyaka'daki "Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları"nda şampiyonluk mücadelesi

Karşıyaka Belediyesi’nin yaz boyunca sürdürdüğü "Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları"nın son durağı Latife Hanım Mahallesi oldu. Toplam 9 mahallede yapılan yarışlarda dereceye giren çocuklar; 27 Ağustos’taki büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları ile yaz boyunca çocukları sporla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, büyük final öncesi son etkinliği Latife Hanım Mahallesi’nde gerçekleştirdi. 7490 Sokak’ta kurulan parkurlarda yarışan 7-15 yaş arası çocuklar, derece yapmak için akranlarıyla mücadele etti. Buluşmada, çocuklar hem eğlendi hem de spor yaptı. Aileleri ise komşularıyla bir araya gelerek sosyal bağları güçlendirdi.

İlçede bugüne kadar toplam 9 ayrı mahallede düzenlenen olimpiyat yarışları, 27 Ağustos Çarşamba 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda yapılacak büyük final ile sona erecek. Kendi mahallesindeki yarışlarda derece yapan ve finale katılmaya hak kazanan çocuklar, bu kez de şampiyonluk için yarışacak.

“YAŞAMI SOKAĞA TAŞIDIK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yaz boyunca çocuklarımızı keyifli etkinliklerde buluşturduk; sporla, eğlenceyle ve dayanışmayla yaşamı sokağa taşıdık. Buluşmalarımıza katılan ve mahalle kültürünü yeniden canlandıran vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm çocuklarımızı şampiyon olarak kabul ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Coşku ve heyecanımızı paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı büyük final buluşmasına davet ediyorum” diye konuştu.