Karşıyaka'dan Furkan Korkmaz bombası! Canlı yayında açıkladı

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Karşıyaka'da Genel Menajeri Nihat Mala, HT Spor’a konuştu.

"MÜCADELECİ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Nihat Mala, “Samet, Egemen, Mert ve Ege ile anlaştık. Üç genç oyuncu daha ekleyip ilk etapta beş yabancı transferi yapmayı hedefliyoruz. Elbette Errick McCollum, James Webb III gibi yüksek maaşlı oyuncuları alamayız. Daha düşük bütçeli, yüksek potansiyele sahip oyuncularla mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'FURKAN KORKMAZ GELMEK İSTERSE, TRANSFER EDERİZ'

Son dönemde Furkan Korkmaz ile ilgili medyada çıkan iddialara da cevap veren Mala, "Furkan Korkmaz bize gelmek isterse tabii ki kapımız açık. Ama şu anda onunla alakalı bir gelişmemiz yok. Furkan Korkmaz, “Ben Karşıyaka’da oynamak istiyorum” derse tabii ki transfer ederiz. Furkan’ı almak kolay bir iş değil, inşallah Furkan’ı Karşıyaka’ya kazandırabiliriz. Bunu zaman gösterecek, umarım birlikte oluruz.” diye konuştu.