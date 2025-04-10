Karşıyaka'nın rakibi Bursaspor'a deplasman jesti

3. Lig'de kritik viraj: Bursaspor'a Balıkesir'de şampiyonluk fırsatı.

KARŞIYAKA'YA SEYİRCİSİZ CEZA

Yeşil-kırmızılılar, pazar günü Silifke Belediye Spor'u taraftarsız ağırlayacak.

BURSASPOR'A DEPLASMAN KOLAYLIĞI

Lider Bursaspor ise kritik haftada önemli bir avantaj elde etti. Artvin deplasmanı beklenen Yeşil-beyazlılar, maçın Balıkesir Atatürk Stadı'na alınmasıyla 1250 kilometre yerine sadece 147 kilometre yol yapacak. Şampiyonluğu garantilemek için tek galibiyet yeterli olan Bursaspor taraftarları, 1.5 saat mesafedeki Balıkesir'e akın edecek.

BİLET FİYATLARINDA DÜZENLEME

13.732 kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadı'nda tüm tribünler Bursaspor taraftarlarına ayrıldı. İlk etapta 856-1415 TL arası satışa çıkan biletler, kulübün girişimiyle 600-950 TL aralığına çekildi.

EZELİ RAKİPLER SON HAFTA BULUŞACAK

Karşıyaka, Bursaspor'u 26 Nisan'da sezonun son haftasında ağırlayacak. İki takım İzmir'de 19 yıl sonra ilk kez karşılaşacak. Ancak Karşıyaka'nın seyircisiz ceza riski bulunuyor. İlk yarıdaki maçta ise Karşıyaka taraftarları, kontenjan sorunu nedeniyle deplasmana gitmemişti.