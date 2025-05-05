Karşıyaka'nın rakibi Fenerbahçe

Kaynak: İHA
Karşıyaka'nın rakibi Fenerbahçe

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA KAZANMAK İSTİYOR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 2 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet 16 mağlubiyetle sondan bir basamak üstte olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe ise 25 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, sezon sonunda küme düşmemek için bu müsabakayı kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Karşıyaka evinde 101-90’lık skorla kaybetti.

Son Haberler
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı? İspanyol basını duyurdu
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Şanlıurfaspor küme düştü ortalık karıştı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
Real Madrid, Saliba için gemileri yaktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Ekipler teyakkuza geçti