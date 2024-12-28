Karşıyaka’nın yeni başkanı 3 günde istifayı düşünür hale geldi

Geçen yıl ocak ayından beri başkanlık yaptığı yeşil-kırmızılılardan 61 milyon TL alacağı bulunup, kulübün kayyuma kalmaması için 24 Aralık'ta başkanlığı kabul eden İlker Ergüllü, mali sıkıntılar aşılamayınca yine bırakma noktasına geldi. Karşıyaka hafta başında sponsor bulamazsa Başkan Ergüllü çekilmeyi değerlendirecek. Ergüllü başkanlığındaki son yönetim üst üste istifaların ardından 6 Kasım'da düşünce kulüp 1.5 ay yönetimsiz kalmıştı. Son kongrede imza yetkisi almayan İlker Ergüllü'nün başkan olduğu için kulübün vergi borçlarının sorumluluğundan da kurtulamayacağı öğrenildi. Ergüllü istifa ederse Karşıyaka yeniden kongre sürecine girecek.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada kulübe maddi destek sağlamak için yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi. Kampanya ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka'mızın ve tüm İzmir'in gururu, 112 yıllık köklü geçmişiyle büyük bir mirası taşımaktadır. Ancak, bugün kulübümüzün karşı karşıya olduğu ağır ekonomik koşullar, yalnızca kulübün yönetim kadrosunun çözebileceği bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu zorlu süreç, her Karşıyakalının, her bir hemşerimizin sorumluluğudur. Kulübümüz, sadece seçilmiş yönetim kurullarının değil, tüm Karşıyaka halkının ve bu camiaya gönül verenlerin omuzlarında taşıdığı bir değer olmalıdır."

"Buradan, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Karşıyaka Kaymakamımıza, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımıza, yerel yönetimlerimize ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş insanlarımıza sesleniyoruz: Gelin, hep birlikte Karşıyaka'mıza sahip çıkalım, kulübümüzün geleceğini güvence altına alalım ve daha güçlü bir şekilde yaşatılmasını sağlayalım. Karşıyaka'mızın hak ettiği yerlere gelmesi için el birliğiyle çalışalım. Bu sadece Karşıyaka Spor Kulübü'ne değil, Karşıyaka'nın tüm değerlerine, geçmişine ve ruhuna sahip çıkmak demektir. Kulübümüzü aydınlık bir geleceğe taşımak için bir araya gelmeliyiz."