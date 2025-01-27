Karşıyaka’nın yüzü Ahmet Yıldırım ile gülüyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerin Karşıyaka’da Ahmet Yıldırım’la birlikte işler yoluna girmeye başladı. Mustafa Reşit Akçay’dan sonra yeşil-kırmızılı takımın başına geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka’nın başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet elde etmeyi başardı. İlk olarak Kırşehir FSK deplasmanında görevine başlayan Yıldırım, bu müsabakadan 4-0’lık galibiyetin alınmasını sağladı. Son olarak da hafta sonu taraftarının önünde ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada da Bulvarspor’u 1-0’lık skorla geçerek yeşil-kırmızılıların başında 2’de 2 yapmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, Yıldırım’la birlikte kazanamama hasretini sonlandırıp galibiyet serisine başlamış oldu.



ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la birlikte tekrar çıkışa geçen Karşıyaka, son iki haftada 6 puan toplayarak zirve takibini sürdürdü. Lider Bursaspor’la arasında 9 puanlık bir fark bulunan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte hata yapmayıp rakibinin kayıp yaşamasını bekleyecek. Yıldırım’ında oyuncuları bu konuda motive edip konuşmalar yaptığı öğrenildi. İzmir ekibi, 2 Şubat Pazar günü 23 Elazığ FK’yı deplasmanda yenerek ikinci yarıdaki ilk üç maçını da kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.