Karşıyaka’nın yüzü Ahmet Yıldırım ile gülüyor

Kaynak: İHA
Karşıyaka’nın yüzü Ahmet Yıldırım ile gülüyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka son haftalarda aldığı galibiyetler ile yeniden çıkışa geçti. İzmir ekibinde yüzler teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın gelişi ile gülüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerin Karşıyaka’da Ahmet Yıldırım’la birlikte işler yoluna girmeye başladı. Mustafa Reşit Akçay’dan sonra yeşil-kırmızılı takımın başına geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka’nın başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet elde etmeyi başardı. İlk olarak Kırşehir FSK deplasmanında görevine başlayan Yıldırım, bu müsabakadan 4-0’lık galibiyetin alınmasını sağladı. Son olarak da hafta sonu taraftarının önünde ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada da Bulvarspor’u 1-0’lık skorla geçerek yeşil-kırmızılıların başında 2’de 2 yapmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, Yıldırım’la birlikte kazanamama hasretini sonlandırıp galibiyet serisine başlamış oldu.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la birlikte tekrar çıkışa geçen Karşıyaka, son iki haftada 6 puan toplayarak zirve takibini sürdürdü. Lider Bursaspor’la arasında 9 puanlık bir fark bulunan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte hata yapmayıp rakibinin kayıp yaşamasını bekleyecek. Yıldırım’ında oyuncuları bu konuda motive edip konuşmalar yaptığı öğrenildi. İzmir ekibi, 2 Şubat Pazar günü 23 Elazığ FK’yı deplasmanda yenerek ikinci yarıdaki ilk üç maçını da kazanıp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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