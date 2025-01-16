Karşıyaka’ya basketbolda bir şok daha: Transfer yasağı geldi

Kaynak: DHA
Karşıyaka’ya basketbolda bir şok daha: Transfer yasağı geldi

Büyük bir mali krizin içinde olan ve 5 oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Karşıyaka bir şok daha yaşadı. İzmir ekibi şimdi de FIBA’dan gelen transfer yasağı ile sarsıldı.

Basketbolda 5 önemli oyuncusunun ayrılmasıyla dağılan kadrosunu takviye etmek için arayışta olan Karşıyaka, son dakika FIBA'dan gelen transfer yasağı şokuyla sarsıldı. Giden oyuncularının yerine 2 yabancı, 1 de yerli transfer etmeye çalışan Kaf-Kaf'ın eli FIBA'dan eski basketbolculardan Mindaugas Kuzminskas'ın alacağı nedeniyle gelen transfer yasağı yüzünden bağlandı.

Açıklama yapan Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde şubenin durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, "Yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verilmiş ve bir yerli ile iki ABD’li oyuncunun transferi imza aşamasına getirilmiş olmasına rağmen, FIBA’dan gelen son dakika transfer yasağı kararı nedeniyle bu planlar beklemeye alınmıştır" dedi.

Karşıyaka'nın açıklamasında, "Bu yasağın, 2022-2023 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas’ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir. Bu süreçle ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde basketbol şube yetkililerimiz tarafından düzenlenecek bir basın toplantısıyla camiamızla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Taraftarlarımızdan, bu zorlu süreçte gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Karşıyakamızı hak ettiği güçlü yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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