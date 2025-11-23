Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, Sırbistan Judo Federasyonu tarafından Belgrad’da düzenlenen 8. Uluslararası Judo Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. 4 madalya ile kente dönen sporcuları ve antrenörlerini konuk eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Takımımızı yürekten kutluyor, bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, Belgrad’da düzenlenen 8. Uluslararası Judo Turnuvası’nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı. Karşıyakalı sporcuların 9 ülke, 61 kulüp ve 760 sporcunun yer aldığı organizasyonda büyük başarı elde etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal; 12 yaş grubunda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olan Uras Özer’i (34 kg), aynı yaş grubunda bronz madalya kazanan Asil Ceylan (30 kg) ile Kerem Uras Felek’i (38 kg) ve 14 yaş kategorisinde bronz madalyaya ulaşan Sedat Yenice’yi (42 kg), antrenörleri Abdülkadir Kurşun ile birlikte konuk ederek tebriklerini iletti. Ziyarete, Türkiye çapında derece yapan sporcular da katıldı.

“HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Yıldız Ünsal, “Genç sporcularımız, uluslararası çapta elde ettikleri başarılarla hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı oldular. Tüm takımımızı kutluyor, bizlere yaşattıkları sevinç için yürekten teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve en iyi sportif olanakları sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Antrenör Abdülkadir Kurşun da “Uzun bir yolculuğun ardından çocuklarımız azim ve disiplinle mücadele etti. Bu madalyalar sıkı çalışmanın ürünü. Bayrağımızı temsil eden sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. Bu sadece bir başlangıç, hedefimiz daha fazla başarı ve şampiyonluk” diye konuştu.