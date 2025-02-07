Karşıyaka'ya yeni yasak

Basketbol Süper Ligi'nde 26 yıllık ana sponsorunu kaybettikten sonra sezon başından bu yana krizlerle boğuşan Karşıyaka'ya kadrosunun dağılmasının ardından transfer yasağını açar açmaz yeni yasak geldi.

TRANSFER YASAĞI GELDİ

Geçen hafta takımdan ayrılan Russell'dan aldığı 'buy out' parasıyla eski oyuncularından Mindaugas Kuzminskas'a olan borçlarından kaynaklı transfer yasağını kaldırıp, şutör guard Roberto Gallinat’ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf yeni yasak şokuyla sarsıldı. FIBA'dan İzmir temsilcisine bu sezona kadar 2 yıl takımda forma giyen Vitto Brown'ın ödenmeyen 200 bin Dolar alacağı yüzünden tekrar transfer yasağı geldi.

MADDİ SIKINTI İÇİNDE

Kulübün içinde bulunduğu mali olarak çok sıkıntılı süreçte güncel kurla 7 milyon 200 bin TL tutan bu yasağı kaldırması çok zor olan Karşıyaka, transfer listesindeki yabancılar Deishuan Booker ve eski oyuncusu Sek Henry'i bu nedenle alamadı. Sezon başında kurduğu kadrosunda yer alan 6 yabancı da giden Karşıyaka'nın kadrosunda yabancı olarak yalnızca yeni transfer Gallinat kaldı. Kaptan Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün de ayrıldığı, takımın dağıldığı son 1,5 aylık süreçte ligde üst üste 6 mağlubiyet alan, Avrupa'dan da elenen Karşıyaka, 53 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşme korkusu yaşamaya başladı.

ÖDENMESİ GEREKEN PARALAR VAR

Karşıyaka'ya eski yabancılarından Vitto Brown'ın 200 bin Dolar alacağı yüzünden FIBA'dan transfer yasağı gelirken, yine 2 yıl takımda oynayan Jaylon Brown'ın 90 bin Dolar alacağı da karar aşamasında. Bunların yanı sıra her ay FIBA'ya 100 bin Dolar civarında transfer yasağı yapılandırması taksidi ödemesi gereken, Vernon Carey, Kelan Martin, Darrun Hilliard gibi eski oyuncularının alacak dosyaları da kapıda olan Karşıyaka'nın durumu çok kritik. Süper Lig'de 8 galibiyeti bulunan, bu sezonu tamamlasa bile yeni sezonda borçları yüzünden FIBA'dan transfer yasağı ve lisans alamama tehlikeleri yaşayacak Karşıyaka'nın takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan McCollum'a da mart ayı sonuna kadar 80 bin Dolar ödemesi gerekiyor.