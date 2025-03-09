Karşıyaka'yı potada utandıran seri! Üst üste 9 kez...

Kaynak: DHA
Karşıyaka'yı potada utandıran seri! Üst üste 9 kez...

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon başında kurduğu iddialı kadro önemli oranda dağıldıktan sonra paraşütsüz düşüşe geçen Karşıyaka, üst üste 9'uncu mağlubiyetini Galatasaray'a deplasmanda 101-80 yenilerek aldı. Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 resmi maçı art arda kaybeden İzmir temsilcisi tarihinin en kötü serisine imza attı.

Son galibiyetini 22 Aralık'ta evinde Manisa Basket önünde alan Kaf-Kaf, yaklaşık 3 aydır çıktığı her maçtan boynu bükük ayrıldı. Sezon başında iddialı kadrosuyla yaptığı müthiş çıkışla zirve adayıyken, 6 yabancısı, takım kaptanı Kenan Sipahi ve antrenör Ufuk Sarıca gittikten sonra küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, ligin son 10 haftasına 8 galibiyetle girdi.

YABANCILAR ÖZEL İZİNLE OYNADI

Karşıyaka, sezon başında aldığı yabancı basketbolcuları kulüpteki ana sponsor ve maaş krizleri yüzünden ayrıldıktan sonra transfer yasağını zorlukla açarak kadrosuna kattığı 2 yabancısı Gallinat ve Hollins'i de Galatasaray önünde son anda oynatabildi. FIBA tarafından kulübün ödenmeyen geçmiş borç taksitleri yüzünden iki oyuncunun lisansları askıya alındı. FIBA'ya yeni hafta içinde faizleri hariç 51 bin Dolar tutan bu borcu ödeme taahhütü verilince iki yabancının oynamasına onay çıktı. Gallinat ve Hollins forma giyseler de farklı yenilgiye engel olamadı.

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