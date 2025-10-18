Kars’ın Karadağ mahallesinde vatandaşlar, şehir çöpünün vahşi depolama yöntemiyle yıllardır bölgeye döküldüğünü ve bunun sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Mahalle Muhtarı Yasin Muğlu, “Dumanından, kokusundan, sineğinden zehirlendik. Mahallece ölüyoruz. 20 yıldır bu konuyu dile getiriyoruz ama henüz çözüm yok" diye konuştu.

Karadağ Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır devam eden düzensiz ve vahşi çöp depolama uygulamasına bölge halkı tepki gösterdi. Özellikle yağışlı havalarda çöplerin içten içe yanarak yaydığı duman ve saldığı gaz nedeniyle yaşam kalitelerinin düştüğünü belirten mahalleli, tepkilerini göstermek için Karadağ çöplük alanında toplandı.

Karadağ Mahallesi Muhtarı Yasin Muğlu, çöplüğün etkisinin sadece kendi mahalleleriyle sınırlı kalmadığını, rüzgarla taşınan dumanın ve kokunun tüm Kars şehir merkezine ulaştığını söyledi. Muğlu, "Şu an şehir çöpü düzensiz bir şekilde, vahşi depolama yöntemiyle buraya dökülüyor. Dumanından, kokusundan, sineğinden zehirlendik. Mahallece ölüyoruz. 20 yıldır bu konuyu dile getiriyoruz ama henüz çözüm yok" diye konuştu.

Muğlu, “Çöplüğün yanı başında Kars'a gelen sebzelerin toplandığı hal, 81 ile et gönderilen kesimhane, hayvan pazarı, cezaevi kesim alanı ve eski otogar var. Yani burası Kars'ın bacasız fabrikası. Üstelik arka tarafı da sit alanı ve tabyalar bölgesi; turizm için değerli bir yer. Bu alanın çöplük olması kabul edilemez” dedi.

‘PROJE DEĞİL, SONUÇ İSTİYORUZ’

Kars’a modern bir arıtma ve geri dönüşüm tesisi kurulması gerektiğini belirten Muğlu, başka illerdeki modern tesisleri örnek göstererek, artık proje değil, sonuç görmek istediklerini, sağlıklı bir yaşam için arıtma tesisi istediklerini söyledi