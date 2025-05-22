Kars'ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Kars'ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta bir evde, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ilçede bir adrese düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı, evi kiraya veren S.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilecek.

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