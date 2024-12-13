Kars’ta 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan S.T. (28), Arpaçay ilçesine bağlı Melik köyünde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan S.T., İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."