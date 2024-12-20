Kars’ta aç kalan kızıl tilkinin fare avı

Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı. Bu yöntemle uzun süre iz süren tilki, avını yakaladı.

Sık sık sürücülerin de yol kenarında avlanırken dikkatini çeken kızıl tilkiler objektiflere yansımaya devam ediyor. Kars’ta avlanırken kendisini görüntüleyen kameramana poz vermeyi de ihmal etmeyen tilki renkli görüntüler oluşturdu.



Beyaz örtünün altında avını bulma ustalığını gösteren kızıl tilkilerin haricinde kalanlar ise zorlu kış mevsimini atlatabilmek adına yerleşim yerlerine akın ediyor.