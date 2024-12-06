Kars adeta buza döndü

Kış mevsiminin ağır geçtiği şehirlerimizden biri de Kars. Gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterirken, gündüz saatlerinde sıcaklık eksi 13 derece oldu. Soğuk hava nedeniyle neredeyse her yer buza döndü. Araçların camları buz tuttu, vatandaşlar ise sabah saatlerinde araçlarının camlarının buzunu kazıyarak güne başladı.

Hava sıcaklığının eksi 13 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta sabaha eksi 13 dereceyle uyandık. Araçlarımızın camları buz tuttu. Kars adeta buz kesti. Yılın en soğuk gecesini yaşadık. Araçlarımızın camlarının buzunu sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi. Özellikle gece saatlerinde daha da düşen sıcaklıklar nedeniyle don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.