Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı

Selim ilçesini süsleyen Kars Çayı'nın kıyıları, balıkçıların tırıvırı diye adlandırdıkları ağlarla dolu ve bu durum yaban hayatını tehdit ediyor.
Bir piknik sırasında, nehir kenarına terk edilmiş bir ağa takılmış halde bulunan yavru kargayı gören vatandaşlar, hemen harekete geçti. Uzun çabalar sonucunda küçük kargayı özgürlüğüne kavuşturdular.
Balık avı sonrası ağların doğaya zarar vermemesi için su kenarlarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan bir vatandaş, çevre bilincinin önemine dikkat çekti ve herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.
Kurtarma operasyonundan sonra, yavru karga bir süre gözetim altında tutuldu ve sağlıklı olduğundan emin olunduktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.