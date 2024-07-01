Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı

Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ın akarsu kenarlarında bırakılan balıkçı ağlarına takılan bir yavru karga, duyarlı vatandaşlar tarafından fark edilerek kurtarıldı.

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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 1

Selim ilçesini süsleyen Kars Çayı'nın kıyıları, balıkçıların tırıvırı diye adlandırdıkları ağlarla dolu ve bu durum yaban hayatını tehdit ediyor.

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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 2

Bir piknik sırasında, nehir kenarına terk edilmiş bir ağa takılmış halde bulunan yavru kargayı gören vatandaşlar, hemen harekete geçti. Uzun çabalar sonucunda küçük kargayı özgürlüğüne kavuşturdular.

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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 3

Balık avı sonrası ağların doğaya zarar vermemesi için su kenarlarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan bir vatandaş, çevre bilincinin önemine dikkat çekti ve herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı.

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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 4

Kurtarma operasyonundan sonra, yavru karga bir süre gözetim altında tutuldu ve sağlıklı olduğundan emin olunduktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 5
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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 6
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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 7
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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 8
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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı 9
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