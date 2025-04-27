Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Kars’ta “güzelavrat” otu yiyen 8 çocuk zehirlendi. 6’sı taburcu, biri müşahede, biri serviste. Uzmanlar, aileleri bu yabani bitkiye karşı çocuklarını uyarmaya çağırdı.

Kars'ta halk arasında, "güzelavrat" olarak bilinen yabani otu yiyen 8 çocuk zehirlendi. Uzman Dr. Aslı Sezal Çubukçu, ailelerin bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarını uyarması gerektiğini söyledi.

Halk arasında "güzelavrat" ismiyle de bilinen ve arazide kendiliğinden yetişen yabani ottan Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde yiyen 8 çocuk, zehirlendi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklardan 6'sı taburcu edildi, 1'i müşahede altında diğerinin ise servisteki tedavisi sürüyor.

'ÇOCUKLARIMIZI MUTLAKA UYARMALIYIZ'

Çocukların dün akşam saatlerinde zehirlenmesi sonucu acil servise başvurduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Sezal Çubukçu, "Halk arasında "güzelavrat" ya da "deli bat bat" olarak bilinen yabani ot Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde görülen endemik bir bitki türü. Çocuklar tarafından bilmeden veya yediği başka bir ota benzeterek tükettikten sonra zehirlenmeler olabiliyor. Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozukluğu gibi bulgular görülmekte. Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularını tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı mutlaka uyarmalıyız" diye konuştu.

Nöbet geçiren ve Çocuk Servisi'nde kontrol amaçlı yatışı yapılan S.A.'nın (6) dedesi Şakir Aydın ise "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam çocuk yediği bitkiden zehirlenmiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi gözetim amaçlı tutuluyor, durumu iyi" dedi.

Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

Kars’ta alarm! 'Güzelavrat' kabusu! Zehirli ot çocukları vurdu

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