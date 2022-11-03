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Atıyla otobüse bindi. Görenler dönüp dönüp bir daha baktı

Kars'ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindiği anlar kameralara yansıdı. Görenler gözlerine inanamadı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:25
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Kars'ta atıyla otobüse binen vatandaş görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Atıyla otobüse bindi. Görenler dönüp dönüp bir daha baktı
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İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın atıyla beraber metro istasyonunda görüntülendiği video, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

Benzer bir olay bu sefer Kars'ta yaşandı.

Kars'ta kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerde şaşkınlık yarattı.

AT ÜSTÜNDE OTOBÜSE BİNDİ

Bir vatandaş otobüs durağında bekledikten sonra, otobüsün gelmesiyle birlikte atıyla otobüse bindi.

Atıyla otobüse binen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar insanları hayrete düşürdü. Videoyu paylaşan vatandaş ise videoya "Kars'ta sıradan bir gün" notu düştü.

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ÇOK GÜZEL👏👏👏
3.11.2022 18:43
DEĞIŞİKLİK OLMUŞ  
 
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