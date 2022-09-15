Kars'ta ayı saldırısı: Çoban ağır yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatan Çetin Toptaş, ağaçların yanında bozayı ile karşılaştı.
Ayının saldırmasıyla çenesinden, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Toptaş’ın bağırması üzerine çevrede hayvan otlatan çobanlar, köpekleriyle bölgeye geldi.
Ayının kaçmasının ardından çobanlar, ağır yaralı Toptaş'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanedeki ilk müdahale sonrası Toptaş, Erzurum'a sevk edildi. (AA)
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